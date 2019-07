Manuel Salgado, de 75 anos, é vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa desde as eleições intercalares de 2007, tendo também sido vice-presidente da autarquia até às autárquicas de 2013, ano em que Fernando Medina, atual presidente, passou a ser o braço direito de António Costa, então líder do executivo municipal socialista.

Além do cargo de vereador, o arquiteto é também presidente do conselho de administração da empresa municipal Lisboa Ocidental SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana.

A Lusa tentou contactar, sem sucesso, Manuel Salgado, bem como a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Lisboa.

A notícia da saída do vereador tinha sido avançada pela edição 'online' do semanário Sol.

Nascido em Lisboa em 1944, Manuel Salgado licenciou-se em arquitetura em 1968 pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa.

O arquiteto foi, entre 1972 e 1983, diretor do Departamento de Urbanismo e diretor técnico de uma empresa pública de projetos na capital.

Em 1980, Manuel Salgado ganhou o Prémio Valmor, tendo também arrecadado outras distinções, como o primeiro prémio no concurso da Frente Ribeirinha de Lisboa em 1989.