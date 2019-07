“O clima de sectarismo, a possibilidade de manipulação dos ‘media’ e a difusão da mentira, da violência, e até do ódio, através das redes sociais, dificultam o diálogo sereno, o confronto de argumentos e a discussão aprofundada dos fundamentos das propostas”, considera Manuel Salgado, no documento endereçado ao presidente da câmara, Fernando Medina, com data de 15 de julho, ao qual a Lusa teve hoje acesso.

O autarca justifica a sua demissão com a necessidade de “renovar os decisores e os procedimentos, abrindo novas perspetivas e permitindo novos olhares sobre os projetos para a cidade”, acrescentando que na altura da constituição das listas para as últimas autárquicas quis que “ficasse logo salvaguardada a possibilidade” da sua substituição a meio do mandato.

“Nesse sentido, e porque entendo ter chegado o momento daquela renovação, venho apresentar a minha renúncia ao mandato de vereador da Câmara Municipal de Lisboa”, lê-se na carta.

Manuel Salgado, de 75 anos, é vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa desde as eleições intercalares de 2007, tendo também sido vice-presidente da autarquia até às autárquicas de 2013, ano em que Fernando Medina, atual presidente, passou a ser o braço direito de António Costa, então líder do executivo municipal socialista.