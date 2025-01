A startup portuguesa Tryp.com levantou 3,1 milhões de euros em financiamento para desenvolver a sua plataforma de planeamento de viagens com inteligência artificial (IA). A ronda de investimento foi liderada pela Iberis Capital e contou com a participação do VC inglês Edenbase e de grupos de media como a ITV, a maior rede de TV privada do Reino Unido e o canal de televisão alemão RTLZWEI.

O investimento permite à empresa contratar 14 novos profissionais até ao final de 2025 e expandir a sua presença no Reino Unido e na Alemanha. As novas parcerias com grupos de media vão possibilitar que a Tryp.com chegue a mais de 22 milhões de espetadores através de campanhas nos dois países.

“A colaboração com a ITV e a RTLZWEI é um marco que nos posiciona como uma referência nos mercados britânico e alemão”, afirma em comunicado André Rangel Sousa, CEO da Tryp.com. “Como nova geração queremos viagens autênticas, acessíveis, económicas e sustentáveis – e é isso que estamos a oferecer com a utilização de IA, sem complicações e taxas”, acrescenta.

A plataforma conta com mais de 2,5 milhões de utilizadores em todo o mundo e permite combinar diferentes meios de transporte em mais de 7.000 destinos. A Tryp.com já captou mais de 4 milhões de euros desde a sua fundação.

A história da empresa começou num ambiente universitário, quando um grupo de estudantes de tecnologia decidiu criar uma solução para simplificar o planeamento de viagens.

Cada vez mais IA nas viagens

O mercado global de inteligência artificial generativa no setor das viagens está avaliado em mais de 894 milhões de dólares, segundo dados da Precedence Research. Na prática, esta tecnologia permite que plataformas como a Tryp.com otimizem rotas e combinem diferentes meios de transporte de forma automática, apresentando aos utilizadores as opções mais económicas e eficientes.

A IA analisa milhões de combinações possíveis em segundos e aprende com os padrões de reserva dos utilizadores para oferecer recomendações cada vez mais personalizadas.

Além da otimização de rotas, a IA no setor das viagens atua na previsão de preços, gestão de inventário e atendimento ao cliente. Os algoritmos processam dados históricos de preços e tendências sazonais para sugerir os melhores momentos de compra.

Há também os chatbots de IA, que respondem a dúvidas dos utilizadores 24 horas por dia, reduzem o tempo de espera e melhoram a experiência do cliente. Esta tecnologia também pode contribuir para reduzir o impacto ambiental das viagens ao sugerir rotas mais eficientes e opções de transporte com menor emissão de carbono.