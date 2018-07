O chefe de Estado português chega na quinta-feira a Salzburgo para uma visita oficial, a convite do presidente da Áustria, Alexander van der Bellen, com um programa concentrado na sexta-feira, quando participa no ato de abertura do festival de música, tem reuniões de trabalho e assiste à ópera "A Flauta Mágica", de Mozart.

A reunião com o homólogo austríaco - um presidente de esquerda num país governado por uma coligação entre conservadores e a extrema-direita - é antecedida de um "breve encontro com os representantes permanentes da União Europeia em Bruxelas", numa altura em que a Áustria assume a presidência rotativa do Conselho Europeu.

A mais de 300 quilómetros de distância da capital austríaca, Viena, a cidade de Salzburgo acolhe a 98.ª edição do festival de música, que contará com a voz da soprano portuguesa Ana Quintans no elenco de "A Coroação de Popeia", de Monteverdi, em 12 de agosto.

Marcando o arranque do ciclo operático do festival, Marcelo Rebelo de Sousa assistirá a "A Flauta Mágica", de Mozart, cujas récitas, que se estendem até ao termo do evento, se encontram esgotadas.

A última ópera de Mozart, compositor natural de Salzburgo, terá encenação da norte-americana Lydia Steier, com o barítono Matthias Goerne à frente do elenco e o maestro Constantinos Carydis na direção da Filarmónica de Viena.

Embora a récita seja pelas 19:00, o ato oficial de abertura do festival decorre pelas 11:00, com a participação de Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto convidado de honra, seguido de um almoço oferecido pelo governador e pelo presidente da Câmara de Salzburgo.

As reuniões de trabalho decorrem da parte da tarde, finalizadas com uma conferência de imprensa conjunta de Marcelo Rebelo de Sousa e Alexander van der Bellen.

O presidente austríaco, que tomou posse em janeiro de 2017, iniciou a sua carreira política no Partido Socialista, tendo depois sido presidente da força política "Alternativa Verde", distante, assim, no espetro partidário, das forças que atualmente governam a Áustria.

O chanceler conservador Sebastian Kurz, do partido ÖVP, em coligação com o partido de extrema-direita FPÖ, defende uma estratégia dura contra a imigração, que deverá dominar a presidência europeia austríaca.