Em nota publicada no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa faz saber que "aguarda a formalização do pedido de exoneração, bem como da proposta de nomeação de novo titular, nos termos do artigo 133.º, alínea h), da Constituição", por parte do gabinete de António Costa.

"O Presidente da República foi informado pelo primeiro-ministro, no início do dia de hoje, da intenção da ministra da Saúde, Marta Temido, de cessar as suas funções, posição essa que aceitava", refere ainda a nota.

A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou hoje a demissão por entender que “deixou de ter condições” para exercer o cargo, demissão que foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa.