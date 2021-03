“Apelo para que, em salutar diálogo e convergência de propósitos, tudo façamos para defender a liberdade, a tolerância e a compreensão mútua, num tempo em que é tão sedutor dividir e catalogar, encontrar bodes expiatórios, acusar sem fundamento, marginalizar sem humanidade”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República, que tomou hoje posse para um segundo mandato depois de ter vencido as eleições Presidenciais que decorreram a 24 de janeiro, falava na Câmara Municipal do Porto, onde presidiu a uma a cerimónia ecuménica que contou com a participação de representantes de mais de uma dúzia de confissões religiosas presentes em Portugal.

“Portugal agradece o vosso contributo ao longo de um ano de pandemia. [O contributo] dado a milhares e milhares de Portugal. Portugal pede-vos um novo contributo por palavras e por obras para a pacificação dos espíritos, a aceitação do diferente, a aceitação do diverso, a aceitação do estranho”, disse o Presidente da República que antes da cerimónia reuniu com o presidente da autarquia do Porto, o independente Rui Moreira, numa sessão à porta fechada que durou cerca de uma hora.

Reconstrução económica e social será "um combate para os próximos anos"

Em declarações aos jornalistas, à saída da Câmara Municipal do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, à semelhança do que esperam e desejam os portugueses, “o combate à pandemia é um combate dos próximos meses, concentrado no tempo”.

Quanto à reconstrução económica e social do país, o Presidente da República assegurou que será um “combate de vários anos, deste e dos próximos”.

Marcelo Rebelo de Sousa negou a existência de um pântano, considerando que o mesmo só existe quando "não há liberdade, democracia ou reconstrução económica e social".

"Os portugueses o que estão a demonstrar em pandemia e vão demonstrar no fim da pandemia ao reconstruir as suas vidas e reconstruir a economia e sociedade é que a estabilidade é possível com progresso, reformando, melhorando, querendo um Portugal melhor e isso é o contrario do pântano", salientou.