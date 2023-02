"O Presidente da República tencionava anunciar no dia 24 deste mês, data em que se completa um ano sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a condecoração do Presidente Zelensky", lê-se na nota publicada no site da Presidência da República.

No entanto, "tendo em conta a iniciativa parlamentar sobre esta matéria", Marcelo optou por anunciar "desde já que decidiu atribuir ao Presidente da Ucrânia o Grande-Colar da Ordem da Liberdade".

De acordo com a edição do Público de hoje, o PAN pretendia assinalar o primeiro ano da guerra com uma proposta de condecoração de Zelensky, o que levou o chefe de Estado português a antecipar o anúncio.

Ainda segundo o gabinete da Presidência da República, "a condecoração será entregue quando os dois presidentes estiverem juntos, provavelmente numa deslocação do presidente a Kiev", de acordo com o que salientou uma fonte ao Jornal de Notícias.

Marcelo Rebelo de Sousa há já algum tempo revelou ser sua vontade viajar até à Ucrânia, faltando, contudo, definir uma data.

(notícia corrigida às 14h29 com o grau da condecoração que é o Grande-Colar e não a Grã-Cruz)