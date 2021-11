A reunião do órgão político de consulta do Presidente da República começou cerca das 17:15 e terminou pelas 20:30, no Palácio da Cidadela de Cascais.

À saída, Marcelo bateu com a viatura numa coluna no momento em que efetuava marcha.

De acordo com a Sábado, o incidente provocou um estrondo com danos menores no carro do Presidente e pedaços da coluna histórica a caírem.

Veja o vídeo

O Presidente da República vai falar ao país na quinta-feira às 20:00 sobre a dissolução do parlamento e a data das eleições legislativas antecipadas.