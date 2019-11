“A haver um momento para dar um passo neste sentido [aumento do salário mínimo], era este”, disse Marcelo Rebelo de Sousa em Tomar (Santarém), lembrando as incertezas de novos ciclos internos e externos reiterando que, “neste contexto, este era o único ano” em que havia “alguma relativa certeza” para avançar com a nova politica de rendimentos e de reequilíbrio social.

O Presidente da República presidiu à sessão de encerramento do conselho de presidentes da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), no âmbito do 44º aniversário daquela entidade, que condecorou como Membro Honorário da Ordem de Mérito Empresarial, vertente Agrícola.

Para o chefe de Estado, o aumento do salário mínimo “não pode ser uma medida isolada” e “cumpre completá-la num ciclo mais vasto”.

Marcelo Rebelo de Sousa procurou responder às críticas do presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, que acusou o Governo “decidir por decreto” e exigir um esforço “imposto aos empresários” através do aumento do salário mínimo.