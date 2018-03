“Todos sentimos que a Força Aérea está prestes a virar uma página em termos de salto qualitativo no futuro próximo”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita à Base Aérea n.º 11, em Beja, no Alentejo.

O também Comandante Supremo das Forças Armadas frisou tratar-se da sua primeira visita deste ano a instalações da FAP e que serviu para assinalar a entrada no seu 3.º ano de mandato (Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse em 9 de março de 2016) e foi “uma forma de agradecimento dos portugueses à FAP e uma aposta no futuro da FAP”.

A “compatibilização entre passado e futuro, a um ritmo por vezes vertiginoso, é uma das características na FAP”, frisou, referindo que “os anos que estão a ser vividos pela Força Aérea em Portugal são anos que assinalam essa viragem”.

No caso da Base Aérea n.º 11, disse, há “três realidades que se completam e são um pouco o retrato da história da FAP”, ou seja, as realidades do helicóptero Alouette III e dos aviões Alpha-Jet e P-3 Orion.

No caso dos helicópteros Alouette III, “no que significaram da formação de pilotos de helicópteros”, que “se identifica com a história do país” em períodos de guerra, de paz e de missões mesmo em paz, “tivemos um passado remoto que durou, ainda dura, mas está em vias de ter sucessão”.