“Não vi nenhum partido propor a alteração da lei da greve e, portanto, terminou a legislatura, não está na ordem do dia, ninguém propôs essa revisão, não sei se algum partido incluirá no programa eleitoral [para as legislativas de 06 de outubro] a revisão da lei da greve”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava aos jornalistas antes de dar uma aula na Faculdade de Direito de Lisboa e, quando questionado sobre o assunto, assinalou que “essa é uma matéria que depende dos partidos e do parlamento”.

“A minha sensação é que não está na ordem do dia, e não é uma prioridade, mas vamos ver o que é que os partidos dizem nas propostas eleitorais”, sublinhou.

Em entrevista à RTP no final de julho, o ministro Adjunto e da Economia afirmou que esta “é uma questão que tem de ser equacionada do ponto de vista político e os protagonistas políticos vários têm de ponderar, verificar a conveniência a necessidade de rever a lei da greve nessa matéria”.

Afirmou ainda que a lei é dos anos 1970 “e faz sentido pensar se devemos mantê-la ou não, mas sobretudo para afirmar isto: tenho a convenção muito clara que tempos de melhorar regulação das situações de trabalho”.