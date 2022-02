Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa expressou também aos familiares de Oliver B. Antic, “em nome do povo português e no seu próprio, os votos de sentido de pesar”.

“Ao longo da sua missão em Portugal, desde 2016, o Embaixador Oliver B. Antic contribuiu com profissionalismo e dedicação para o estreitar dos laços de amizade e cooperação que unem Portugal e a Sérvia”, recordou.

O embaixador da Sérvia em Lisboa morreu hoje por afogamento na Boca do Inferno, em Cascais, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

A mesma fonte adiantou que o alerta para as autoridades foi dado às 13:20.

Oliver Antic era o embaixador da Sérvia para Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, segundo a página oficial da embaixada.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Sérvia confirmou na sua página da internet a morte do embaixador, "na sequência de um acidente".

Na nota, o Governo sérvio manifesta pesar e destaca o "profissionalismo e dedicação" de Oliver Antic, bem como o seu contributo para "a melhoria das relações entre a Sérvia e Portugal".

Segundo o CDOS, no local estiveram quatro viaturas e sete operacionais dos bombeiros do Estoril, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Autoridade Marítima Nacional e Instituto de Socorros a Náufragos.

Conforme adiantou à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Cascais, Paulo Gomes Agostinho, quando as autoridades receberam o alerta da ocorrência “não sabiam de quem se tratava, nem o que tinha acontecido, só quando chegaram ao local”.

“Aquando das manobras de reanimação no local é que ficámos a saber pelas testemunhas, uma das quais também da embaixada, que se tratava do embaixador da Sérvia em Portugal”, disse, adiantando que foram as pessoas que acompanhavam o diplomata que contaram o sucedido.

O INEM confirmou à Lusa que foi acionado para socorrer um homem de 71 anos vítima de afogamento, mas “o óbito foi verificado no local” após manobras de reanimação.