“O Presidente da República enviou uma mensagem de solidariedade e sentidas condolências ao Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, pelas numerosas vítimas registadas no sismo sentido ao final do dia de ontem [segunda-feira], 18 de dezembro, em Jishishan, província de Gansu, desejando a rápida recuperação de todos os feridos”, lê-se numa nota oficial do Palácio de Belém.

O número de mortos causado pelo sismo de magnitude 6,2 que abalou partes das províncias de Gansu e Qinghai, no noroeste da China, na segunda-feira à noite, subiu hoje para 126, segundo a imprensa estatal.

O terramoto, ocorrido numa região remota e fria do país, com as temperaturas a chegarem aos 15 graus negativos, deixou ainda mais de 700 pessoas feridas, danificou casas e estradas e interrompeu o fornecimento de energia e as telecomunicações.