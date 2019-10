“Estão a ser seguidos os procedimentos normais e o calendário apontado desde a primeira hora […] é que logo a seguir à primeira reunião da Assembleia da República haja a nomeação e a posse do Governo, o que significa até final do mês de outubro”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Falando aos jornalistas na capital grega, em Atenas, cidade à qual se deslocou para participar no 15.º encontro do Grupo de Arraiolos (que reúne os chefes de Estado europeus sem poderes executivos), o Presidente da República ressalvou que esse calendário “está nas mãos do apuramento final dos resultados e da primeira reunião da Assembleia da República”.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Atenas ao final da tarde e irá participar, esta noite, num jantar oferecido pelo Presidente da Grécia, Prokopios Pavlopoulos, aos chefes de Estado no Museu da Acrópole.

As sessões de trabalho decorrem no dia seguinte, sexta-feira, no edifício Zappeion Megaron, tendo como temas as crises económica e dos refugiados e ainda os atuais desafios de segurança na União Europeia (UE).