"Na sequência do acidente que ontem [domingo] vitimou o Presidente e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu ao Presidente interino, Mohammad Mokhber, em seu nome e do povo português, o pesar pelo luto do povo iraniano, bem como condolências aos familiares das vítimas", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, expressou hoje de manhã as suas condolências ao povo iraniano pela morte do Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, e do chefe da diplomacia daquele país, Hossein Amir-Abdollahian, na queda de um helicóptero.

"Em nome do Governo português e no meu próprio, apresento sinceras condolências ao povo iraniano e às famílias do Presidente Ebrahim Raisi e do ministro dos Negócios Estrangeiros Abdollahian, que perderam a vida no trágico acidente deste fim de semana", escreveu Luís Montenegro na sua conta oficial na rede social X, ex-Twitter.

As equipas de socorro iranianas recuperaram hoje os restos mortais de Ebrahim Raisi e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no domingo no noroeste do Irão, anunciou a organização humanitária Crescente Vermelho.

O helicóptero despenhou-se na província iraniana do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país.

O Governo iraniano confirmou a morte de Raisi, em comunicado, declarando que este desastre não vai causar "qualquer perturbação na administração" do país.