O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), dá as boas vindas ao Rei Filipe VI de Espanha à chegada ao paço dos Duques de Bragança em Guimarães, onde ofereceu um jantar em honra do Rei Felipe VI de Espanha e do Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, por ocasião do XV Encontro COTEC Europa, Guimarães, 3 de maio de 2022.

HUGO DELGADO/LUSA