Marcelo Rebelo de Sousa “felicitou calorosamente o comandante da Força Operacional Conjunta portuguesa que resgatou hoje, em Antáquia, na Turquia, uma criança de 10 anos, pedindo-lhe que transmitisse a toda a equipa a expressão de reconhecimento dos portugueses”, lê-se numa mensagem publicada na página da Presidência na Internet.

A equipa portuguesa que está a ajudar na procura de sobreviventes do sismo da Turquia conseguiu hoje resgatar uma criança de 10 anos em Antáquia, afirmou a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, numa publicação na rede social Twitter.

Hoje, o comandante da equipa portuguesa que está em Antáquia tinha dito à Lusa que ainda não encontrou qualquer pessoa com vida naquela que é uma das cidades mais afetadas pelo sismo, mas a esperança “nunca vai morrer” até à hora de desmobilização.

“Infelizmente, ainda não encontrámos ninguém com vida. Já passámos por muitos mortos, mas o objetivo é encontrar alguém com vida e resgatá-la”, afirmou o comandante da operação portuguesa no terreno, José Guilherme.

No local, estão 52 operacionais da Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana e emergência médica, incluindo seis cães, divididos em duas equipas que fazem turnos de cerca de 12 horas, trabalhando 24 sobre 24 horas no apoio aos esforços de busca e salvamento, desde o dia que chegaram, quarta-feira, a Antáquia, no sudeste da Turquia.

A Síria e a Turquia foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, que fez 25 mil mortos.