"Goa é diferente. Eu disse isso ao Presidente e ao primeiro-ministro da Índia, e eles compreenderam que essa é uma das riquezas que a Índia recebeu de Portugal, foi a riqueza de ter no seu seio uma comunidade que faz a diferença. Enriquece a Índia porque faz a diferença. É um contributo que nós demos ao mundo, chama-se Goa", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava num hotel no sul de Pangim, a capital do estado de Goa, perante portugueses e lusodescendentes, que o aplaudiram quando considerou que esta comunidade "é diferente de todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, porque Goa é diferente".

"É diferente porque tem uma história diferente. É diferente porque tem uma cultura diferente. É diferente porque até tem uma religião que no quadro geográfico em que se enquadra é diferente. É diferente porque tem uma gastronomia diferente. É diferente porque tem hábitos e usos diferentes. E é essa diferença que faz com que seja indestrutível", acrescentou.

Entre os presentes neste encontro estava Anna Kaarina, prima do primeiro-ministro, António Costa, filha de um irmão do seu pai, que era goês, com quem o Presidente da República tirou fotografias e conversou, deixando-a "espantada por saber tanto sobre a família", incluindo o nome por que é tratada pelos mais próximos, Pimpula.

No discurso que fez, em português, no último ponto do programa da sua visita de Estado a Índia, Marcelo Rebelo de Sousa declarou que lhe faltava vir a Goa, porque "ninguém percebe tudo o que é ser português sem vir a Goa".