Logo depois de descerrar a placa de inauguração da escola, que, no entanto, já funciona há um ano, Marcelo Rebelo de Sousa assistiu a uma dança de um grupo de alunos da escola. No final, uma aluna puxou o Presidente pela mão e Marcelo dançou com eles.

No meio do pátio da escola, nova representação de dança e música. Os alunos, reunidos à volta, aplaudiam e responderam prontamente ao Presidente português quando este perguntou quais eram os dois melhores países do mundo: São Tomé e Príncipe e Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa entrou depois em quase todas as salas de aula. Numa aula de português quis saber qual a profissão que os alunos iriam escolher. De "doutora pediatra" a advogados, diplomatas ou juízes, foram as respostas.

"Ninguém quer ser Presidente da República", perguntou. Ninguém quer. "Muito inteligentes, meninas e meninos", brincou o chefe de Estado português.