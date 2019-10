No seu discurso, de 17 minutos, o chefe de Estado disse que "tempos complexos exigem diálogo e concertação de energias", e que "pensar o futuro do trabalho é urgentíssimo", deixando um elogio ao papel da CIP e ao seu presidente, António Saraiva, a quem agradeceu por "servir Portugal por mais uns anos, comprados a preço elevado à sua vida e à sua saúde".

O Presidente da República anteviu "anos decisivos" para o desenvolvimento do país e sustentou que existem vários "pontos de consenso nacional", por exemplo, "quanto à existência de finanças sãs" e "quanto à imprescindibilidade de aprofundar o modelo de desenvolvimento apoiado em investimento e em exportação - muito mais do que em consumo privado e público".

À saída, questionado pelos jornalistas sobre as condições para a estabilidade do novo Governo minoritário do PS, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "o desejável é que seja um Governo de legislatura".

"E o Presidente fará tudo para que o desejável ocorra na realidade. Fará tudo agora e fará tudo ao longo dos anos de Governo que correspondam ao seu mandato, uma vez que falta um ano e meio de mandato presidencial", acrescentou.

(Notícia atualizada às 21h28)