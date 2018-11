O chefe de Estado sentou-se também, acompanhado pelo ministro da Defesa, no modelo em corte do helicóptero SE 3160 Alouette III, aparelho monoturbina que serviu para a formação de mecânicos nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA) em Alverca.

Na visita pelo museu, Marcelo Rebelo de Sousa sentou-se na cabine do bimotor de carga DC3/C47 Dakota, fabricado nos Estados Unidos da América e que durante a Segunda Guerra Mundial largou paraquedistas sobre a Normandia, no ‘Dia D’, em 1944, ostentando as “cores” da TAP como exemplo das aeronaves utilizadas nas ligações entre Lisboa e Angola e Moçambique.

“Muitas ocasiões e oportunidades terão saídas mais realizadoras do que muitos dos cursos clássicos”, frisou.

Aos jovens que participaram na recuperação do exemplar único aeronáutico, construído no início dos anos de 1930, o Presidente destacou a “importância da formação profissional”, pois “longe vai o tempo em que se pensava que uma boa saída [profissional] era um curso clássico”.

Marcelo Rebelo de Sousa também assinalou a colaboração entre a Câmara de Sintra e a FAP, nomeadamente no restauro do hidroplanador “Portugal”, pelos alunos da Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra.

O chefe de Estado, que visitou o museu sediado na Base Aérea de Sintra, acompanhado do ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, destacou que se trata de “uma instituição aberta”, com núcleos da TAP e da ANA-Aeroportos de Portugal, “que mostram a colaboração” entre a aviação militar e civil.

“Este museu é a prova da afirmação histórica do crescimento, da pujança e da maturidade da Força Aérea Portuguesa”, salientou Marcelo Rebelo de Sousa.

No discurso após a visita, Marcelo Rebelo de Sousa vincou que Portugal só será grande com forças armadas prestigiadas e que o Museu do Ar “contribui para esse prestígio”.

O Museu do Ar, com sede na Granja do Marquês, concelho de Sintra, foi inaugurado em Alverca, município de Vila Franca de Xira, em 1 de julho de 1969, num antigo hangar das OGMA.

A falta de espaço disponível em Alverca, devido ao crescimento do acervo histórico, levou a FAP a projetar um novo espaço museológico num hangar na Base Aérea n.º 1, na Granja do Marquês, concretizado em dezembro de 2009, com o apoio da autarquia de Sintra.

A segunda fase de expansão foi inaugurada em 2011, com a reestruturação de três hangares cuja matriz arquitetónica remonta a 1920, quando a Escola da Aviação Militar de Vila Nova da Rainha se transferiu para a Granja do Marquês.

Segundo dados da FAP, a que a Lusa teve acesso, em mais de 8.000 metros quadrados estão expostos mais de 40 aviões e helicópteros, simuladores, motores, hélices e outros equipamentos aeronáuticos.

Entre a valiosa coleção de aviões históricos destacam-se exemplares do Junker JU52 (1930), Avro Cadet (1931), DH-87 Hornet (1934), DH-89 Dragon Rapide (1934), Spitfire (1934), DC3 Dakota (1935) ou o F-86 Sabre (1947).

A FAP pretende reforçar “o restauro de aeronaves com significativo valor histórico, alargar a implantação territorial através da abertura de novos polos do museu e expandir as instalações de Sintra”, o que permitirá expor novas aeronaves e inúmeros equipamentos e materiais existentes em reserva.