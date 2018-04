A discussão do estatuto dos guardas prisionais, disse, “é muito mais ampla” do que a questão da alteração dos horários de trabalho dos guardas.

“Tomei a devida nota e naturalmente irei acompanhar com atenção o processo [sobre a alteração dos horários dos guardas prisionais]. Sei que o Governo está a estudar a questão do estatuto, que vai para além da questão do mero horário”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, a propósito da concentração dos guardas, esta manhã, à porta do Estabelecimento Prisional feminino de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.

Algumas dezenas de guardas prisionais explicaram esta manhã, numa concentração junto ao estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, ao Presidente da República as suas reivindicações para o setor, acusando os responsáveis nacionais de "perseguição".

"Somos muito maltratados pelo diretor geral. Há uma perseguição feroz sem perceber como trabalhamos e em que condições é que trabalhamos. A ministra da Justiça tem empurrado para a frente e tem dito inverdades na comissão parlamentar ao dizer que o novo horário foi aprovado com os sindicatos. Não foi. Foi imposto pela Direção-Geral. É um horário que vem pôr em causa a segurança. Cada vez estamos mais sozinhos e há mais torres sem guardas. Preocupa-nos. Estamos no terreno a viver este drama", disse a Marcelo Rebelo de Sousa o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Alves.

Convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, a concentração reuniu profissionais de vários estabelecimentos prisionais e decorreu à porta da ala feminina do estabelecimento de Santa Cruz do Bispo, enquanto no interior o Presidente da República visitava as instalações.

O chefe de Estado chegou de carro cerca das 11:30, tendo-se dirigido de imediato ao local onde os guardas prisionais estavam concentrados com faixas que diziam: "O Corpo de Guardas Prisional saúda o Presidente da República" ou "Apelamos ao seu afeto para os problemas dos Guardas Prisionais", bem como "Guardas Prisionais - Aprisionados".

O dirigente sindical referiu ainda que o novo horário "não vai evitar as fugas, as agressões, e a circulação de telemóveis": "Com este horário vai haver uma redução significativa porque não vai haver guardas", assegurou.

Enquanto a visita do Presidente da República decorria no interior do estabelecimento prisional, os guardas prisionais decidiram cerca das 14:00 desmobilizar, considerando que os seus objetivos na ação de hoje “tinham sido cumpridos”: falar com o chefe de Estado e dar-lhe nota de quais as suas reivindicações.

O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Alves, finalizou a concentração com um apelo à adesão dos guardas prisionais para que marquem presença em futuras ações, nomeadamente em greves e manifestações que venham a decorrer ao longo do país.