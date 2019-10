As palavras do Presidente da República, à margem do congresso anual da Confederação Empresarial de Portugal, surgem no mesmo dia em que o Tribunal Constitucional decidiu negar os recursos do PSD e da Aliança sobre a contagem dos votos dos círculos eleitorais da emigração, tendo a Comissão Nacional de Eleições mandado seguir para publicação em Diário da República o mapa oficial dos resultados das legislativas de outubro, disse à Lusa o porta-voz da CNE, João Tiago Machado.

A lista completa do XXII Governo Constitucional, incluindo ministros e secretários de Estado, foi anunciada esta segunda-feira, depois de António Costa, primeiro-ministro indigitado, ter apresentado os nomes da nova equipa ao Presidente da República.

No total, incluindo o primeiro-ministro, o XXII Governo Constitucional terá 70 elementos, somando ministros e secretários de Estado, dos quais 26 mulheres e 44 homens.

As legislativas de 6 de outubro foram ganhas pelo PS com 36,34% dos votos e 108 deputados eleitos, quando estão atribuídos todos os mandatos, incluindo os quatro dos círculos eleitorais da Europa e de Fora da Europa.

De acordo com os resultados globais, divulgados no 'site' da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, já com os dados das votações nos 27 consulados, o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,76% dos votos e 79 deputados.

Elegeram ainda deputados para a Assembleia da República BE (9,52% dos votos e 19 deputados); CDU (6,33% e 12 deputados); CDS-PP (4,22% e 5 deputados); PAN (3,32% e 4 deputados); Chega (1,29% e 1 deputado); Iniciativa Liberal (1,29% e 1 deputado) e Livre (1,09% e 1 deputado).