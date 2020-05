Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta segunda-feira à tarde a Torre de Belém, em Lisboa, indicou que a segunda fase de desconfinamento do país faz parte de uma maratona que "termina em 2022".

"Uma primeira parte da maratona é uma maratona de saúde. De saúde e agora também de regresso por pequenos passos a uma maior normalização da vida social pois haverá uma segunda parte da maratona, uma económica e social", começou por explicar o Chefe de Estado.

"Na primeira parte da maratona nós ganhámos os primeiros cinco quilómetros. Correram bem! Não há dúvida de que correram francamente bem. Foi o confinamento e foi a saída do confinamento. Agora estamos nos segundos cinco quilómetros. Daqui até junho e, depois, de forma mais aberta de junho até julho", disse.

As presidenciais não preocupam — só interessam a quem vive numa bolha mediática

"As pessoas têm de perceber que uma coisa é a bolha mediática e outra coisa é aquilo que os portugueses sentem e pensam. Os portugueses estão neste momento preocupados com a sua saúde e estão a ver como é que compatibilizam isso com a economia a arrancar", afirmou.

"A bolha — que eu conheço bem porque já pertenci a essa bolha quando era comentador político — está noutra onda que é discutir aquilo que se vai passar daqui a uns meses e depois de como é que será e não será. Mas [isso] não é o que está na cabeça dos portugueses nem o que os preocupa. Portanto, vamos concentrar no que é fundamental e vamos continuar a ganhar a esta maratona. Depois disso logo se verá quem é candidato ou não é", rematou Marcelo Rebelo de Sousa.

Porém, até chegar a esse ponto, é preciso ganhar o "essencial da maratona" que é o "mais importante de tudo".

"O resto, com o devido respeito, porque as eleições são sempre muito importantes em democracia, neste momento, não são a prioridade dos portugueses", concluiu.

Presidente do regime

O chefe de Estado depois de questionado se se sente "um Presidente do regime", como o qualificou a diplomata e ex-eurodeputada do PS Ana Gomes.

"Sabe que um Presidente da República que votou a Constituição como constituinte, que participou na primeira revisão constitucional e que foi eleito e jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição não é certamente um Presidente contra o regime, porque senão não era Presidente da República", respondeu.

Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que "faz parte da lógica da própria eleição presidencial e da lógica do juramento como Presidente da República jurar fazer cumprir a Constituição do regime democrático - e não subverter o regime democrático e não substituí-lo por um regime ditatorial, e não questionar o regime democrático".

"Mas isso, se perguntar a qualquer Presidente que jurou a sua Constituição, dirá o mesmo", acrescentou, dirigindo-se para o jornalista que lhe tinha colocado a pergunta.

No domingo à noite, na SIC-Notícias, Ana Gomes criticou o secretário-geral do PS por ter manifestado na qualidade de primeiro-ministro a expectativa de continuar a trabalhar com o atual Presidente da República já num segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, dando como certa a sua recandidatura e reeleição nas presidenciais de 2021.

Questionada se, face à posição assumida por António Costa, que considerou perigosa para a democracia, admite mudar de ideias e candidatar-se a Presidente da República, a ex-eurodeputada socialista respondeu: "Admito refletir, é isso que vou fazer".