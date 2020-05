Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu hoje à tarde no Palácio de Belém, em Lisboa, "uma caixa de cerejas, numa entrega testemunhada pelo presidente da Câmara [Municipal do Fundão], Paulo Fernandes".

Desta forma, o chefe de Estado "associou-se à campanha do município do Fundão de entrega de cerejas em casa dos portugueses", que podem fazer as encomendas por e-mail ou por telefone, a partir de um limite mínimo de dois quilos.

O Presidente da República considera que esta "é uma forma inovadora de distribuir diretamente e em segurança a cereja do Fundão e de apoiar os produtores de uma marca nacional certificada" e refere que as informações sobre a campanha estão disponíveis em cerejadofundao.cm-fundao.pt.

"Com este gesto, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa pretende apoiar um produto tão importante para a economia da região e tão apreciado pelos portugueses, num ano em que o setor foi duplamente afetado pela crise pandémica [da covid-19] e pelas condições climatéricas, dando assim um sinal de ânimo para a recuperação e de esperança para as atividades do setor primário da economia portuguesa", lê-se na mesma nota.