No segundo dia da visita oficial que realiza à Alemanha, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido com honras militares no Palácio Bellevue, antes de seguir para um encontro a sós com o Presidente da República Federal da Alemanha, no final do qual não foram prestadas declarações à imprensa.

No final da receção oficial, o chefe de Estado português esteve alguns minutos com alunos do 11.º ano de uma escola oficial alemã com um projeto de ensino bilingue, que iniciaram o ano letivo na segunda-feira passada.

Ao lado de Frank-Walter Steinmeier, Marcelo Rebelo de Sousa deu os parabéns a dois alunos que celebravam hoje o aniversário, distribuindo abraços e beijinhos, e trocou breves palavras com a professora Tânia Anselmo, que acompanhou os estudantes.

“Eles aprendem muito bem, são muito bons alunos”, respondeu a professora, que está há quatro anos em Berlim, contratada pelo senado alemão para o projeto da “Escola Europeia” e que considerou ser “um grande orgulho” poder levar alunos com raízes portuguesas à visita do chefe do Estado português à Alemanha.