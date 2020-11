O responsável máximo na nação, questionado sobre o regresso a um estado máximo de emergência, disse que tal "está a ser ponderado" de forma "diferente". "E é diferente no sentido em que é muito limitado, de efeitos sobretudo preventivos e não muito extenso, apontando para o confinamento total, quase total. É esta a inclinação dos partidos que ouvi, vamos ver se é a inclinação dos parceiros económicos e sociais, mas é a inclinação do próprio governo", afirmou Marcelo, distinguindo o país de do país de há oito meses, por exemplo ao nível da economia, uma vez que em março, quando a pandemia chegou a Portugal, o país vinha de dois meses com bons resultados económicos em que a crise e o desemprego não eram problemas comparáveis aos de hoje. "A economia não está bem, a economia conheceu sinais de recuperação, mas encontra-se numa situação que todos sabemos que é de quebra da riqueza nacional criada em relação a janeiro fevereiro", disse.

"Se perguntar neste momento por um confinamento, já não digo total, mas um confinamento muito vasto, a resposta é não. A resposta é sim a um estado de emergência limitado: sim, com quem diga não e quem se abstenha, mas sim de uma maioria clara", referiu o Presidente da República, fazendo a comparação com o estado de exceção vivido entre os dias 19 de março e dois de maio e aquele que poderá vir a ser implementado no presente mês de novembro.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que "é uma maioria que está nos dois terços ou acima dos dois terços" em defesa desse "estado de emergência limitado", e observou "Se isto não é uma maioria clara - uma maioria de revisão constitucional - não sei o que é uma maioria clara".

"Eu sou o maior responsável por tudo o que aconteceu"

"Chegados aqui, vale a pena dizer uma coisa aos portugueses, ao mesmo tempo que explico o que se passou, reconheço, como reconheci sempre em todas as minhas intervenções, improvisos, erros, atrasos próprios da situação vivida em Portugal como em outros países, mas no que nos toca, em Portugal. Houve [erros]. É um facto, houve. Apesar do esforço de tentar agir por antecipação, houve. Não foi possível", disse Marcelo Rebelo Sousa na entrevista concedida esta segunda-feira à RTP.

Questionado sobre se não seria possível ter feito uma melhor antecipação do plano outono-inverno, o Presidente da República explicou que estes nunca deixaram de aparecer. "As pessoas têm de perceber, era possível contratar mais rapidamente? Porventura. Era possível conseguir mais camas mais rapidamente? Porventura. Tem de se perceber que todos os dias surgiam problemas novos. Foi apagar o fogo inicial, depois apareceu o problema dos lares, depois veio o problema de Lisboa... não estou a absolver erros, a dizer que não houve erros, eu sou o maior responsável por erros. O Presidente da República é o principal responsável por aquilo que corre mal em Portugal", disse explicando que apesar de ser o Governo que toma a ação, é este que lhe dá cobertura política. "Eu sou o maior responsável por tudo o que aconteceu", sentenciou.

Recorde-se que o primeiro-ministro propôs esta segunda-feira ao Presidente da República que seja decretado o estado de emergência - que pretende ver renovado por um período alargado - "com natureza preventiva" para "eliminar dúvidas" sobre a ação do Governo para a proteção dos cidadãos em relação à pandemia da covid-19 em quatro áreas.

As quatro dimensões em que o executivo pretende um quadro jurídico mais robusto são as restrições à circulação em determinados períodos do dia ou de dias de semana, ou, ainda, entre concelhos; a possibilidade de requisição de meios aos setores privado e social da saúde; a abertura para a requisição de trabalhadores (seja no público ou no privado), alterando eventualmente o seu conteúdo funcional, para auxiliarem em missões consideradas urgentes no combate à pandemia; e a legalidade da recolhe de temperatura, seja no acesso ao local de trabalho, seja no acesso a qualquer outro espaço público.

Depois de receber o primeiro-ministro, o Presidente da República ouviu os nove partidos com assento parlamentar.

O estado de emergência vigorou em Portugal no início desta epidemia, entre 19 de março e dois de maio.

De acordo com a Constituição, a declaração do estado de emergência pode determinar a suspensão de alguns dos direitos, liberdades e garantias, por um prazo máximo de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

A sua declaração no todo ou em parte do território nacional é uma competência do Presidente da República, mas depende de audição do Governo e de autorização da Assembleia da República.

Em Portugal, os primeiros casos de infeção com o novo coronavírus foram detetados no dia 02 de março e até agora já morreram 2.590 pessoas dos 146.847 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.