Marcelo Rebelo de Sousa falou nesta polémica durante a cerimónia de entrega do Prémio Pessoa 2017 ao arquiteto Manuel Aires Mateus, na Culturgest, em Lisboa, na presença do primeiro-ministro, António Costa.

O chefe de Estado abordou o tema indiretamente, referindo-se a "questões de natureza legislativa que têm inquietado os arquitetos e a respetiva Ordem".

"Questões sem sentido, no entendimento do Presidente da República, que não confunde o mérito do contributo complementar de outras formações com o respeito estrito do domínio natural e justamente reservado apenas aos arquitetos", afirmou.

No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "a arquitetura em Portugal passou nas últimas décadas por momentos contraditórios, incluindo várias dificuldades ainda não superadas", e sofreu "um impacto verdadeiramente brutal" com a recente crise, depois de ter conhecido uma "extraordinária internacionalização".

Quanto à atribuição do Prémio Pessoa a Manuel Aires Mateus, sustentou que "também pode ser encarada como uma chamada de atenção para esta atividade única", dependente de "contingências económicas, sociais ou políticas".