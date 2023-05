"Para já, planeei este calendário e não planeio nenhuma ação em concreto para o pós Conselho de Estado, a menos que eu entenda que há uma razão para falar aos portugueses sobre uma determinada matéria. Isso eu decidirei depois de ouvir o Conselho de Estado", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, na Feira do Livro de Lisboa.

Antes de discursar na cerimónia de inauguração da 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, o Presidente da República anunciou que vai ouvir os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado em julho sobre a situação económica, social e política do país.

Questionado se poderá dar algum passo depois dessa reunião do Conselho de Estado, disse que "a ideia não é dar passos, é ouvir, é fazer realmente uma apreciação das várias perspetivas que há neste momento de análise".

Interrogado, depois, se essa será uma normal do órgão politico de consulta presidencial ou destinada ao exercício de algum poder constitucional, o chefe de Estado respondeu: "Neste caso é sobre política interna, não é especificamente para o exercício de um poder".