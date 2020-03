À chegada ao Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB), em Lisboa, o Presidente foi instado a comentar as declarações que proferiu numa entrevista ao humorista Ricardo Araújo Pereira, no programa “Isto É Gozar com Quem Trabalha”, transmitido na SIC no domingo à noite, sobre este mesmo caso.

“O que eu quis dizer é que é um daqueles casos em que a culpa não pode morrer solteira. Em rigor, em nenhum caso a culpa pode morrer solteira, no caso de Tancos, perceberão que ainda é mais importante que não morra solteira, porque não é possível tratar como normal o que não é normal”, afirmou, referindo-se ao desaparecimento de armas dos paiões de Tancos e ao seu reaparecimento.

Com isto, Marcelo Rebelo de Sousa, salientou que quis “dizer a mesma coisa de uma forma mais incisiva”.

“Eu dizia doa a quem doer, custe o que custar, caia quem caia, neste sentido, do topo à base, é a mesma ideia, quer dizer, não há ninguém que esteja acima da lei e portanto a lei deve aplicar-se”, acrescentou.

O caso do furto do armamento de guerra dos paióis de Tancos foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, tendo a alegada recuperação do material de guerra furtado ocorrido na região da Chamusca, Santarém, em outubro de 2017, numa operação que envolveu a Polícia Judiciária Militar (PJM), em colaboração com elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Loulé.

Aos 23 arguidos do processo de Tancos são imputados crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.