A chegada de Marcelo Rebelo de Sousa, hoje à tarde, à Escola Básica e Secundária Professor Ruy Luís Gomes, em Almada, não foi muito diferente da entrada em palco de muitos músicos ou bandas, com palmas, gritos e cânticos à mistura das dezenas de alunos que esperavam o Presidente da República para uma aula-debate no dia em que comemora dois anos desde que tomou posse como chefe de Estado.

Durante mais de duas horas, em pé, com microfone de lapela e sem nunca parar no mesmo sítio do centro do anfiteatro, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu a todas as perguntas que os alunos do secundário tinham preparado, num ambiente descontraído e com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, na primeira fila.

"Sou como sou. Não mudei. Não é por interesse. Eu não dou beijinhos à procura de votos. Eu já era beijoqueiro por natureza. Eu já era como era, assim extrovertido. Agora não me vou introverter para dar um ar presidencial", respondeu, prontamente, a uma aluna.

As perguntas dos alunos da escola que o antigo professor escolheu homenagear por, num contexto difícil, "conseguir dar a volta", foram dos rankings ao turismo, passando pela comunicação social e até pela justiça.