Marcelo Rebelo Sousa visitou o Brasil no início do mês e reuniu com vários ex-presidentes daquele país, mas terá saído do almoço com Jair Bolsonaro mal impressionado. De acordo com o jornalista do jornal "O Globo", Lauro Jardim, o Chefe de Estado português ficou incomodado com algumas piadas inconvenientes. O encontro deu-se no dia 2, no Palácio da Alvorada.

"Por duas vezes, Bolsonaro fez o papel de tiozão do churrasco e contou piadas de cunho sexual à mesa", conta o jornalista no blog do jornal.

Em conferência de imprensa após o encontro na residência oficial de Bolsonaro, o Presidente da República referiu apenas que não houve tempo para debater divergências, preferindo sublinhar os pontos em "comum".

"O encontro – almoço com o Presidente da República Federativa do Brasil enquadrou-se no espírito de haver, como sempre, imensos pontos em comum entre portugueses e brasileiros, entre Portugal e o Brasil", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado português assinalou ainda que durante o encontro "houve uma preocupação muito clara de explorar todos os caminhos, posições comuns e passos a dar em conjunto".

Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou também que o encontro com o Presidente Bolsonaro seguiu a mesma linha de todos os pontos da agenda da visita ao Brasil, numa alusão às audiências e reuniões com os ex-chefes de Estado Lula da Silva, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso.