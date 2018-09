O Presidente da República vai debater o "Futuro da Europa" com o Grupo de Arraiolos, constituído por chefes de Estado não executivos da União Europeia, na próxima semana, em Rundale e em Riga, na Letónia.

Segundo uma nota divulgada hoje no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa vai deslocar-se à Letónia a convite do seu homólogo letão, Raimonds Vejonis, para participar na 14.ª reunião do Grupo de Arraiolos, que decorrerá nos dias 13 e 14 de setembro.

Nas sessões de trabalho deste encontro, divididas entre o Palácio Rundale e o Castelo de Riga, serão debatidos os temas da "Resiliência social" e do "Futuro da Europa", refere a mesma nota, que descreve o Grupo de Arraiolos como "um importante fórum de diálogo e cooperação entre chefes de Estado europeus".

Este grupo reuniu-se pela primeira vez na vila alentejana de Arraiolos, em 2003, por iniciativa do então Presidente da República de Portugal, Jorge Sampaio, que procurou juntar um conjunto de chefes de Estado com poderes semelhantes aos seus para discutir o futuro da União Europeia.

Desde então, realizaram-se treze encontros, que têm tido periodicidade anual, o último dos quais em Malta, em setembro do ano passado, centrado no tema das migrações, que contou com a presença de treze chefes de Estado, de Malta, Áustria, Bulgária, Croácia, Eslovénia, Estónia, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Polónia e Portugal.

O encontro de setembro de 2016, o primeiro em que participou o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decorreu em Sófia, na Bulgária, com oito chefes de Estado, da Finlândia, Hungria, Bulgária, Malta, Itália, Letónia, Polónia e de Portugal.