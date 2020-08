Turistas numa praia do Porto Santo, 06 de agosto de 2020. O impacto da covid-19 no setor do turismo no Porto Santo está a ser menor do que o inicialmente previsto, indicou hoje o presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos, embora os hoteleiros apontem para taxas de ocupação baixas. HOMEM DE GOUVEIA/LUSA