Foi tudo com o povo, sobre o povo e para o povo. Marcelo Rebelo de Sousa dedicou o discurso desde 10 de Junho à relevância do povo português, o princípio e o fim do que é Portugal.

O Presidente da República começou por dizer que este é "o dia do povo português, Portugal é o seu povo, Camões cantou esse povo, as comunidades são o povo espalhado pelo mundo e as forças armadas são o povo armado para servir Portugal".

Marcelo lembrou que é no povo, "sempre presente", que reside o passado, o presente e o futuro de Portugal.

"Se é verdade que os seus líderes encheram também páginas da nossa História, não é menos verdade que sem o povo, sem a arraia miúda, de que falava Fernão Lopes, não haveria o Portugal que temos. Porque foi esse povo que morreu aos milhares na conquista dos territórios e partiu em cascas de noz nos Oceanos à procura do desconhecido, e ficou espalhado um pouco por todo o universo e deixou língua, alma e saudade das raízes".