Os promotores dos protestos, que vão desde defensores de diversas teorias da conspiração, a movimentos anti-vacinas, grupos de extrema-direita e também cidadãos insatisfeitos com as restrições à liberdade de movimentos, viram a marcha autorizada pela justiça alemã que, sexta-feira, revogou, a proibição imposta pelas autoridades berlinenses dois dias antes por causa do novo coronavírus.

O Tribunal Administrativo de Berlim revogou a proibição, mas impôs que a ação de protesto decorra sob determinadas regras de segurança sanitária e de higiene.

A polícia da capital e cidade-Estado adiantou que irá disponibilizar um dispositivo de segurança “específico”, com o objetivo de evitar situações como as que se registarem a 01 deste mês, em que cerca de 30.000 pessoas desfilaram pelo centro de Berlim.

Na ocasião, a grande maioria dos manifestantes desobedeceu ao uso obrigatório de máscara e não respeitou também o distanciamento social, o que precipitou o avanço das forças de segurança para dispersar a marcha antes da concentração final, no meio de altercações e de algumas escaramuças.

A proibição da nova marcha foi determinada quarta-feira e deveu-se à forte controvérsia em torno do direito fundamental de manifestação, apesar das condições especiais em vigor por causa da pandemia do novo coronavírus, o que levou as autoridades berlinenses a vetar o protesto, alegando não existirem condições de segurança sanitária.