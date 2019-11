Após uma concentração que se prolongou durante mais de uma hora junto da designada diagonal de Barcelona, o protesto dirigiu-se para a Praça da Catalunha, tendo os elementos do CDR tentado ultrapassar várias vezes as barreiras da Polícia Nacional.

Tal como tem acontecido nos dias anteriores, os independentistas tentam manifestar-se na Praça de Urquinaona e junto do Comando da Polícia de Barcelona, mas as forças de intervenção mantêm os acessos impedidos com veículos e efetivos.

A marcha não conseguiu passar as barreiras policiais após várias tentativas, sobretudo nas ruas mais estreitas do centro.

"Catalunha Antifascista" e "Nem França, nem Espanha, a Catalunha é dos catalães" foram as palavras de ordem mais usadas durante todo o protesto.

A manifestação terminou por volta das 23:00 locais frente à Universidade Pública de Barcelona, onde se mantêm algumas dezenas de jovens numa "acampada" antissistema.