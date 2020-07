Uma "maré de resíduos plásticos", com garrafas, redes de pesca e outros objetos, invadiu hoje uma praia do Bangladesh, no Golfo de Bengala, desencadeando uma corrida contra o tempo para resgatar tartarugas submersas pelo mar de lixo.

Segundo o Departamento Florestal de Bangladesh, a "maré sem precedentes" de mais de 50 toneladas de resíduos plásticos estende-se por 120 quilómetros de praia no sudoeste do país, a partir da cidade de cidade de Cox's Bazar. "Este é um caso único de invasão de plásticos" e é "uma ameaça de grande perigo para a biodiversidade marinha", descreveu Moazzem Hossain, gerente de uma organização ambiental local denominada "Salvar a Natureza – Bangladesh". Centenas de voluntários lançaram-se nas últimas horas numa corrida contra o tempo para salvar as tartarugas marinhas submersas pela maré de plástico, relatou um porta-voz do Departamento Florestal, Sohail Hossain. "Enterrámos as tartarugas mortas e estamos tentando libertar as resgatadas", descreveu. Voluntários do Plastik Bank Bangladesh encontraram e enterraram cerca de 20 tartarugas de uma espécie classificada como vulnerável pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). "Nunca vi tantas tartarugas mortas na praia e tantos resíduos de plástico flutuando em toda a minha vida", disse o pescador Jashim Uddin. A maior parte das tartarugas tinha pelo menos 30 anos, referiu Shahriar Caesar Rahman, especialista local da organização não -governamental Creative Conservation Alliance. "As tartarugas geralmente ficam presas em grandes quantidades de lixo que flutuam no mar e acabam por morrer sufocadas. Parece ter sido esse o caso", indicou.