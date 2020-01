Na segunda-feira, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu parecer favorável à direção de informação da televisão da RTP liderada por António José Teixeira, que substitui Maria Flor Pedroso.

Em 16 de dezembro, a ex-diretora colocou o lugar à disposição na sequência do conflito com a equipa do "Sexta às 9", coordenada por Sandra Felgueiras, no âmbito de uma investigação ao ISCEM.

Num 'email' hoje enviado à redação, a que a Lusa teve acesso, Maria Flor Pedroso agradece "o esforço, o empenho e a dedicação de todos neste percurso" em que as vidas profissionais se cruzaram, "e vão continuar a cruzar, mas de outra forma".

E "porque a espuma dos dias nos faz relegar para segundo plano aquilo que é verdadeiramente importante e perene, permitam-me um apanhado do que alcançámos, com o contributo de todos, neste ano e picos", prossegue a jornalista, elencando nove pontos na sua carta.

Entre os pontos em destaque está a dotação da RTP no parlamento "com meios eficazes de direto e de edição, permitindo uma cobertura mais robusta da atividade parlamentar", a "abertura da delegação da RTP na Guiné Bissau, colocando um ponto final na situação anómala existente" ou a "criação da editoria dos repórteres de imagem dependente da informação diária".

Destaca também "o reconhecimento da cobertura RTP nos três atos eleitorais", onde a estação foi a preferida dos portugueses, "correspondendo ao crescimento das audiências mais relevante, também na informação, quer no cabo, quer na generalista", a aposta "decidida" nos documentários internacionais e produzidos internamente, a escolha dos protagonistas da notícia" da antena, e "o novo fôlego do Prós&Contras".

"Foi um ano muito exigente para todos, no qual pude contar com uma equipa da direção da DITV [direção de informação da televisão] - nas suas diversas áreas - profissional, dedicada e empenhada", salienta a ex-diretora, que aproveita a mensagem para "desejar todas as felicidades aos que integram a nova" direção.

"Permitam-me uma referência especial àqueles que continuam e aos que saem da direção de exceção que pude liderar: Ao Tozé, à Cândida, à Helena, ao Hugo, ao Alex, à Joana e ao Ruca e, também à Ana Páscoa, não me chegam as palavras para dizer: Obrigada", conclui.

Maria Flor Pedroso tinha assumido a direção de informação da televisão da RTP em outubro de 2018.