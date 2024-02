O debate desta noite entre Mariana Mortágua e André Ventura tinha tudo para ser um bom espetáculo de entretenimento político, para os apreciadores do género, e muito pouco para ser um debate político a valer. Não só por ser protagonizado por duas personalidades que dificilmente imaginamos à mesa a discutir ideias uma com a outra, mas também pelo facto de que ambos sabiam que estariam a falar cada um para o seu próprio público e que a interseção dos dois seria difícil, senão impossível.

Dito isto, era esperada agressividade mútua, alguma exorbitância de discurso, sobretudo a André Ventura que domina bem essa ferramenta, e uma quase certa impossibilidade de mínimo denominador comum.

O que talvez não se esperasse é que dois políticos que não viveram os anos mais crispados do pós-25 de abril, à direita e à esquerda, tivessem decidido trazer ao debate protagonistas de uma época que, para a maioria dos portugueses, e bem, ficou nos registos da História como episódios de que não nos orgulhamos como sociedade mas que conciliámos deixar para trás para que a democracia pudesse seguir em frente.

O facto de Mariana Mortágua e André Ventura terem decidido dedicar vários minutos de um debate para as eleições de 2024 a trocar acusações de terrorismo sobre situações que tiveram lugar há mais de 40 anos diz alguma coisa sobre não apenas o passado mas o espectro político em que ambos se encontram.

Uma nota para o tempo de duração do debate. Pela segunda noite consecutiva, já ontem tinha acontecido o mesmo no debate no mesmo estúdio da RTP entre Luís Montenegro e André Ventura, os tempos convencionados foram ultrapassados em vários minutos. Se todos, ou a maioria pelo menos, concordamos que o formato é escasso para um debate efetivo de ideias, a cedência de mais minutos nuns por inverso aos demais que têm respeitado as regras merece no mínimo que se clarifique aquilo que estamos a assistir. Sob pena de uns, efetivamente, terem mais tempo para debater do que outros.

Quem ganhou

À esquerda, Pedro Nuno Santos, e à direita, Luís Montenegro. Se os debates servem para reforçar laços aos fiéis e sobretudo para convencer os indecisos, os dois grandes partidos do dito "centrão" podem ter saído como os grandes vencedores de um debate de que não fizeram parte.

A discussão extremada ao limite, o revirar do baú da História, a personalização das acusações e até a previsibilidade dos argumentos - voltaram os vistos Gold, voltou o caso Robles - podem ter feitos os indecisos moderados concluir que estão mais bem entregues nesse centro político que ganhou má fama, mas que tem sido em quase cinco décadas de democracia o garante de estabilidade e da reconciliação social e política.

Ambos os protagonistas, Mariana Mortágua e André Ventura, têm recursos inegáveis de oratória e agilidade argumentativa. Ambos exerceram esses dotes em vários momentos do debate, quase sempre no território mais estéril das bandeiras que empunham um contra o outro. Talvez fosse difícil pedir mais de duas personalidades tão nos antípodas uma da outra - mas assumindo ambos a ambição de ser primeiro-ministro seria o exigível.

Quem perdeu

Para os apoiantes do BE e do Chega é óbvio que foi a parte oposta. As redes sociais estarão cheias disso nas horas que se seguem.

Os bloquistas destacarão os momentos em que Mariana disse "vai ter de se acalmar" ou quanto recordou o que Ventura tinha dito no congresso do Chega sobre os apoios às mulheres, nomeadamente vítimas de violência doméstica, ou ainda quando confrontou o seu oponente com as contas do seu programa e as "borlas" que prevê dar à banca.

Os apoiantes do Chega não esquecerão o momento Robles, o momento Martins e o alojamento local e, claro, o momento "avó da Mariana".

O que não aconteceu foi um momento de efetivo debate em que pela argumentação - pela política, na sua verdadeira aceção - um tivesse inequívocamente derrotado o outro à luz de um olhar desapaixonado.

Mariana Mortágua esteve mais perto do debate político em temas como a imigração ou a revisão dos currículos escolares, mas acabou vítima da sua própria incapacidade em não alinhar pelo tipo de discussão que André Ventura é hábil a fazer.

Promessas

Habitação:

Bloco de Esquerda defende medidas que limitem as rendas e a “procura de luxo, de milionários que não é para viver”. Acusa Chega de ser apoiado por interesses imobiliários

Chega defende vistos Gold que diz representarem 4,8 mil milhões na economia

Empresas

Mortágua diz que as propostas do Chega para a baixa do IRC resultam numa “borla de 50 milhões ao Santander, 25 de milhões ao BCP, à Galp 160 milhões, e EDP 180 milhões”

“O Chega defende descida do IRC, não é para as grandes empresas”, diz André Ventura

Imigração

BE defende a regularização dos imigrantes, "ensinar-lhes a língua e permitir a sua integração" e dar acesso ao SNS

Chega defende que a imigração "seja regulada e controlada”, propõe rever extinção do SEF e os vistos da CPLP

Apoios sociais

André Ventura diz é a favor da igualdade de género” e ao "combate à violência doméstica sem tréguas”. Mas separa esses apoios do que considera ser juntar “ideologia e igualdade propositadamente” porque está a “doutrinar crianças nas escolas". Assegura que é “a primeira coisa” que fará se chegar ao governo é “fiscalizar dinheiro que vai para as fundações”

Mariana Mortágua diz que as propostas do Chega de redução de currículos nas escolas implicam o despedimento de 67 mil professores

E acordos pós-eleitorais?