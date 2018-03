Fonte do executivo espanhol disse à agência Lusa que Rajoy suspendeu a viagem depois dos últimos acontecimentos na Catalunha, com os independentistas, em maioria no parlamento regional, a tentarem eleger um presidente do Governo Catalão que está a ser investigado pela justiça por suspeitas de delitos de rebelião e sedição.

Mariano Rajoy deveria partir no sábado, 24 de março, para Luanda e realizar uma visita oficial nos dois dias seguintes, que acabaria com a sua participação num fórum entre empresários dos dois países, a convite do presidente de Angola, João Lourenço.

O chefe do executivo espanhol tinha previsto levar a Luanda uma importante delegação de empresários dos mais diversos setores, com relevo particular para a energia, água, telecomunicações, transportes, indústria e turismo.