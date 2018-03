Marine Le Pen, a única candidata à sua sucessão, foi reeleita, sem surpresas, presidente do partido francês Frente Nacional com 100% dos votos expressos, após uma votação por correspondência, cujos resultados foram proclamados hoje na convenção do partido.

A líder da Frente Nacional, de 49 anos, começa um terceiro mandato como líder do partido que preside desde que assumiu o cargo de pai em 2011 e para o qual irá propor um novo nome hoje à tarde, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).