As autoridades receberam o alerta às 10:10, dando conta de que a vítima, com 39 anos, “estava a mariscar na base da falésia, escorregou, partiu uma perna e sentiu dificuldades para subir” até ao topo por meios próprios, explicou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

“A Autoridade Marítima no local indicou que não se tratava de uma queda”, sublinhou a fonte do CDOS, frisando que a vítima “foi transportada de helicóptero para o hospital de Faro” porque “o resgate foi feito numa zona de difícil acesso” e foram necessárias várias horas para conseguir retirá-la do local.

O incidente deu-se na Ponte da Telheira, perto de Sagres, no distrito de Faro, e estiveram envolvidos no socorro cinco veículos e 22 operacionais, entre elementos da Autoridade Marítima, bombeiros de Vila do Bispo, GNR e uma equipa com quatro elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para fazer o helitransporte, precisou a mesma fonte.