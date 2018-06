O Marítimo iniciou hoje os trabalhos de pré-época com os habituais exames médicos, e já com o pensamento em ficar nos primeiros lugares da I Liga portuguesa de futebol para poder chegar à Liga Europa.

A ambição foi transmitida por Rúben Ferreira, um dos sete jogadores que estiveram presentes no local de realização dos exames médico-desportivos, no Funchal, apesar de ainda querer conhecer o novo treinador, Cláudio Braga.

“Os objetivos passarão sempre pela Liga Europa porque quem joga no Marítimo, e tem as ambições que o Marítimo tem. Penso que será por aí, mas não conheço o treinador e os colegas com quem tenho falado também não o conhecem. É um treinador novo, que certamente traz novas ideias. Vamos esperar e saber o que o treinador pretende fazer”, referiu.

A saída de Daniel Ramos e a chegada de Cláudio Braga implica uma fase inicial de aprendizagem para os jogadores, reconheceu Rúben Ferreira, que acredita na união do grupo como essencial para o crescimento da equipa.

“É normal, no início, haver um período de adaptação. Tínhamos um estilo de jogo com o Daniel [Ramos] e não acredito que seja igual. Vamos ver o que o treinador vai pretender e vamos trabalhar todos juntos para que os objetivos desta época sejam alcançados”, comentou.

O Marítimo deverá manter grande parte do plantel da época anterior, o que ajuda o clube, mas o defesa madeirense prometeu ajudar os reforços.

“É sempre mais fácil começar uma época quando já conhecemos a maioria dos jogadores, mas penso que os novos jogadores vão adaptar-se rapidamente porque somos um bom grupo. Normalmente, acolhemos muito bem os jogadores e acho que vai ser muito mais fácil para os que chegam”, vincou.

Rúben Ferreira regressou ao Marítimo em janeiro, proveniente do Desportivo de Chaves, e espera realizar uma temporada ainda melhor.

“Sinto-me bem. Estive a trabalhar ainda nas férias para chegar minimamente bem aos treinos e não sentir a dificuldade, que é habitual no regresso das férias, e sinto-me preparado para um longo caminho que aí vem”, disse.

Além de Rúben Ferreira, Edgar Costa, Bebeto, Gamboa, Jean Cléber, Everton e Fábio China também realizaram exames médicos, que vão continuar até quarta-feira. O primeiro treino realiza-se hoje, em Santo António, às 16:00.