À chegada ao Conselho Europeu extraordinário, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, não foi tão taxativo, considerando que, apesar de o atual vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pela pasta da União da Energia, ter sido sempre justo para a Polónia, “não é o único candidato”.

Morawiecki revelou ainda que os líderes do V4 vão reunir-se ainda esta noite em Bruxelas, no final da cimeira informal.

Maros Sefcovic chegou a ser candidato a candidato do Partido Socialista Europeu (PSE) à presidência da Comissão Europeia, mas abdicou em favor do holandês Frans Timmermans, após a intervenção do primeiro-ministro português.

Na altura, o presidente do PSE, Sergei Stanishev, manifestou-se “particularmente grato” a António Costa pelo seu papel no processo que permitiu aos Socialistas Europeus unirem-se em torno da candidatura de atual primeiro vice-presidente do executivo comunitário.

“Gostaria de agradecer a todos os líderes e partidos membros do PSE pelo seu contributo para o processo do candidato comum, e estou particularmente grato ao primeiro-ministro português e líder do PS Portugal, António Costa, que conduziu o diálogo”, frisou então Stanishev.

Apesar de não ter sido o ‘spitzenkandidat’ socialista às eleições europeias, Sefcovic volta agora à corrida à nomeação para os cargos de topo das instituições europeias por iniciativa do V4.