De acordo com o comunicado, esta iniciativa “pretende fomentar o pensamento crítico e a participação cívica”, tendo-se candidatado cerca de 300 jovens de todo o país e sido selecionados 150 para participar neste Campus da Liberdade '23, que decorrá em Fátima.

“Entre os mais de 30 oradores confirmados, estão 10 ex-ministros, ex-secretários de Estado ou atuais conselheiros de Estado”, refere o Instituto +Liberdade.

Fazem parte dos nomes confirmados o conselheiro de Estado e ex-líder do PSD Luís Marques Mendes e o ex-deputado do PS e atual presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, que no sábado, 09 de setembro, participarão numa mesa redonda com o tema “Portugal, que futuro?”.

No mesmo dia, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, também terá um espaço de intervenção, estando ainda prevista para essa tarde uma mesa redonda sobre “As ameaças iliberais às democracias ocidentais”, que contará com a presença do deputado do PS Sérgio Sousa Pinto, dos ex-governantes Adolfo Mesquita Nunes e Miguel Poiares Maduro.

Ainda no sábado, a ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque falará sobre “Que país podemos, ou queremos, ser?”, seguida de um debate sobre a “Eficiência nos organismos públicos” cujo orador será o ex-ministro e atual presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo.

Os ex-deputados do CDS António Lobo Xavier e Cecília Meireles também participarão em painéis deste Campus da Liberdade, cuja abertura, no dia 06, estará a cargo de André Pinção Lucas, diretor executivo do Instituto +Liberdade.

“O Campus da Liberdade é um evento dedicado ao desenvolvimento e partilha de conhecimento em torno daqueles que são os valores chave das sociedades mais desenvolvidas do mundo: a defesa da democracia, da liberdade individual e da economia de mercado”, refere André Pinção Lucas no comunicado.

Depois de cinco dias de debates sobre diferentes temas – a justiça, a habitação, a saúde e a educação são algumas das áreas que serão ainda discutidas -, o encerramento desta universidade de verão está marcado para domingo ao final da manhã e será feito pelo deputado da IL e diretor não executivo do Instituto +Liberdade, Carlos Guimarães Pinto.