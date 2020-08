“Sobre a cooperação entre Portugal e Marrocos [na área das migrações] gostaria de salientar que os nossos dois países, que têm excelentes relações, estão a trabalhar de mãos dadas nesses assuntos”, indicou o embaixador Othmane Bahnini numa resposta por escrito às questões colocadas pela Lusa.

“Atualmente, estamos a trabalhar com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras [SEF] no caso de ‘supostos marroquinos’ que chegaram ao Algarve, a fim proceder à sua identificação”, acrescentou, numa referência aos 21 jovens, todos homens e indocumentados, que no dia 21 de julho chegaram à ilha do Farol, perto de Olhão e referiram ser de nacionalidade marroquina, na mais recente “vaga migratória” em direção às costas portuguesas.

O reforço das diversas iniciativas que envolvem o reino de Marrocos para enfrentar a crise migratória, e as suas implicações em termos políticos, económicos e sociais, permanecem uma das prioridades do país magrebino.

“Primeiro, a nível global e regional, Marrocos contribuiu para a realização de vários e grandes projetos, nomeadamente a adoção em Marraquexe do Pacto Global para as Migrações. E a nível regional, submeteu, no âmbito da Agenda africana de migração, apresentada na 30.ª cimeira da União Africana, a criação do Observatório Africano de Migração e Desenvolvimento, que ficará sediado em Rabat, e de um cargo de enviado especial responsável pela migração”, indicou.

A nível nacional, o embaixador Othmane Bahnini sublinhou que, no âmbito da “responsabilidade partilhada”, Marrocos tem “contribuído plenamente para a segurança regional, mobilizando meios colossais para proteger as suas fronteiras e lutar eficazmente contra a migração irregular e o tráfico de pessoas”.

Nesta perspetiva, e na sequência do bloqueio das fronteiras pelo Governo de Rabat, o diplomata recorreu aos dados de 2019 para assinalar uma queda em cerca de 65% nas chegadas de migrantes irregulares ao litoral espanhol, o impedimento de cerca de 74.000 tentativas irregulares de emigração, o resgate no mar de cerca de 20.000 migrantes e o desmantelamento de 208 redes de tráfego.

“Além disso, as autoridades marroquinas continuaram os seus esforços para fortalecer os programas setoriais para a integração dos migrantes no âmbito da Estratégia Nacional de Imigração e Asilo (SNIA, na sigla em francês), o que tornou possível, seguindo as Altas Instruções Reais, regularizar mais de 40.000 subsaarianos”, indicou.

Na sequência destas medidas, e de acordo com o embaixador, “5.545 filhos de emigrantes foram registados nas 12 Academias Regionais de Educação e Formação, dos quais 1.500 no nível primário”, para além de “1.615 migrantes e refugiados que beneficiaram de cursos de línguas e culturas marroquinas, proporcionados por associações apoiadas pelo ministro delegado responsável no Ministério dos Negócios Estrangeiros para Assuntos de Migração”.