Segundo as mesmas fontes, citadas pela agência de notícias espanhola Europa Press, os migrantes supostamente queriam alcançar a costa das ilhas Canárias, em Espanha.

Inicialmente, as autoridades marroquinas comunicaram a localização de dois barcos com um total de 288 migrantes, na sua maioria de nacionalidade senegalesa. Os navios haviam deixado a costa senegalesa nos dias 19 e 25 de outubro e um bebé estava a bordo, de acordo com a agência oficial de notícias MAP.

Por outro lado, a Marinha Real realizou uma terceira intervenção na sexta-feira num barco com 103 pessoas, 94 delas senegalesas. Neste caso, os migrantes deixaram o Senegal no dia 29 de outubro e entre eles estavam pelo menos dois menores.

Já neste sábado, a Marinha localizou uma quarta embarcação com 42 migrantes de origem subsaariana. Neste caso, o barco não partiu do Senegal, mas sim da capital da Mauritânia, Nouakchott, no dia 22 de outubro.

Cerca de 200 pessoas perderam a vida este ano na rota migratória que liga a África Ocidental às ilhas Canárias, segundo uma estimativa da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Desde 2014, esta rota já acumulou mais de 770 vítimas mortais.