A informação foi avançada à agência Lusa por fonte judicial, acrescentando que a morte se terá devido a “causas naturais”.

Em resposta escrita enviada à Lusa, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) refere que “o corpo foi encaminhado para o Instituto Nacional de medicina Legal para efeitos de autópsia que determinará a causa da morte”, dando ainda conta de que “internamente foi determinada a abertura de processo de inquérito”.

A DGRSP explica que na manhã de hoje, “no decurso da abertura das celas, os elementos da vigilância do Estabelecimento Prisional de Monsanto encontraram o recluso deitado na cama da sua cela individual, sem que desse sinais de vida”.

“Foi imediatamente chamado o enfermeiro de serviço no estabelecimento e ativado o INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] que veio a confirmar o óbito. Como decorre do legalmente previsto foi chamado ao estabelecimento prisional o órgão de polícia criminal com competência na área geográfica do estabelecimento e feitas as comunicações às autoridades judiciais competentes”, acrescenta a DGRSP.

Tazi, 65 anos e em prisão preventiva desde 23 de março de 2017 na cadeia de alta segurança de Monsanto, foi condenado por sete crimes: Falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.