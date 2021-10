A vacinação simultânea da gripe e covid-19 não deverá provocar reações mais graves, de acordo com Marta Temido. Segundo a governante, que falava aos jornalistas após a vista que hoje fez ao Pólo do Centro Multidisciplinar Dor Beatriz Craveiro Lopes do Hospital Garcia de Orta, no Laranjeiro (Almada), a "eficácia e segurança é igual com administração junta ou separada".

"Não é essa a expectativa, mas de qualquer forma qualquer vacina pode causar alguma reação e as pessoas devem estar atentas e contactar [os serviços de saúde] se isso acontecer", afirmou.

A ministra acrescentou ainda que as pessoas "continuarão a ser convocadas pelos mecanismos habituais" e que estão a ser feitos ajustamentos "para que as situações que têm dado azo a dúvidas em quem recebe os sms sejam clarificadas".

A governante também realçou que o ritmo de vacinação será mais intenso a partir de novembro. "A administração de ambas as vacinas exige que se combine muito bem os prazos de entrega de umas e de outras", justificou.

Marta Temido salientou igualmente que Portugal ainda não registou atividade gripal em circulação.

"Temos naturalmente alguma apreensão pelo facto de o ano passado termos estado muito mais protegidos daquilo que foi a nossa a exposição. Vamos ter de acompanhar", indicou, antes de reiterar que existe a necessidade de monitorizar a situação.

A vacinação, em simultâneo, contra a gripe e a covid-19 arrancou esta segunda-feira em Portugal continental e a Direção-Geral da Saúde (DGS) prevê vacinar cerca de dois milhões de pessoas.